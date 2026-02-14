Azərbaycan Mərakeşdə Ana Dili Günü tədbirində iştirak edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Xarici siyasət
    Azərbaycanın Mərakeşdəki Səfirliyinin dəstəyi ilə ölkəmiz hər il olduğu kimi bu il də Krallıq Amaziq Mədəniyyəti İnstitutunun (IRCAM) Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibətilə keçirdiyi tədbirdə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, gənc iştirakçı Aydın Cəfərov Azərbaycan dilində görkəmli şair Səməd Vurğunun "Azərbaycan" şeirini səsləndirib. Çıxış iştirakçıların marağına səbəb olub və Azərbaycan poeziyasına diqqəti artırıb.

    UNESCO-nun təsis etdiyi Beynəlxalq Ana Dili Günü çərçivəsində keçirilən tədbir dil müxtəlifliyinin qorunmasına və ana dillərinə dəstək verilməsinə yönəlib. Azərbaycan nümayəndələrinin bu cür görüşlərdə iştirakı ənənəvi hal alıb və mədəni mübadiləyə töhfə verir.

    Азербайджан принял участие в мероприятии ко дню родного языка в Марокко

