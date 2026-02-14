İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Neftçi"nin əvəzedici komandasına üç legioner cəlb olunub

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 11:03
    "Neftçi"nin əvəzedici komandasına 3 futbolçu transfer olunub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qvineya əsilli belçikalı Mamadi Diavara, həmçinin nigeriyalılar – Fridom Danjuma İstifanus və Opeyemi Ezekel Oluvafemi ilə bu mövsümün sonunadək müqavilə bağlanıb.

    Klubun istəyinə uyğun olaraq, hər üç futbolçu ilə anlaşmanın müddəti daha 2 il artırıla bilər.

    Qeyd edək ki, 19 yaşlı Diavaranın sonuncu klubu "Şalke 04" (Almaniya) klubunun U-19 komandası olub. 18 yaşlı İstifanus bunadək Nigeriyanın "Broad City", 19 yaşlı Oluvafemi isə "36 Lion" klubunda çıxış edib.

