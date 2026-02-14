"Neftçi"nin əvəzedici komandasına üç legioner cəlb olunub
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 11:03
"Neftçi"nin əvəzedici komandasına 3 futbolçu transfer olunub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Qvineya əsilli belçikalı Mamadi Diavara, həmçinin nigeriyalılar – Fridom Danjuma İstifanus və Opeyemi Ezekel Oluvafemi ilə bu mövsümün sonunadək müqavilə bağlanıb.
Klubun istəyinə uyğun olaraq, hər üç futbolçu ilə anlaşmanın müddəti daha 2 il artırıla bilər.
Qeyd edək ki, 19 yaşlı Diavaranın sonuncu klubu "Şalke 04" (Almaniya) klubunun U-19 komandası olub. 18 yaşlı İstifanus bunadək Nigeriyanın "Broad City", 19 yaşlı Oluvafemi isə "36 Lion" klubunda çıxış edib.
