Азербайджан принял участие в мероприятии ко дню родного языка в Марокко

При поддержке посольства Азербайджана в Марокко наша страна, как и каждый год, приняла участие в мероприятии, организованном Королевским институтом амазигской культуры (IRCAM) по случаю Международного дня родного языка.

Как передает Report, юный участник Айдын Джафаров прочитал на азербайджанском языке стихотворение выдающегося поэта Самеда Вургуна "Azərbaycan". Выступление вызвало интерес у присутствующих и привлекло внимание к азербайджанской поэзии.

Мероприятие, проводимое в рамках Международного дня родного языка, учрежденного ЮНЕСКО, направлено на сохранение языкового разнообразия и поддержку родных языков. Участие представителей Азербайджана в подобных встречах стало традицией и вносит вклад в культурный обмен.