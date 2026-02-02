MM sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların daha 1 il dayandırılması təklifini qəbul edib
Milli Məclis
- 02 fevral, 2026
- 15:16
Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılır.
"Report" xəbər verir ki, "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Qeyd edilib ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədi ilə 2015-ci il noyabrın 1-dən yoxlamalar (qanunun 2.1-ci maddəsində göstərilən yoxlamalar istisna olmaqla) dayandırılıb. Təklif olunan qanun layihəsi həmin müddətin daha bir il uzadılmasını nəzərdə tutur.
Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.
Son xəbərlər
15:41
Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunurBiznes
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25