ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на год

Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлевается до 1 января 2027 года.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года.

Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.