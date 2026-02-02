Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 15:31
    ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на год

    Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлевается до 1 января 2027 года.

    Как сообщает Report, проект изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года.

    Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

    Милли Меджлис проверки сфера предпринимательства
    MM sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların daha 1 il dayandırılması təklifini qəbul edib
