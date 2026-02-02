ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на год
Милли Меджлис
- 02 февраля, 2026
- 15:31
Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлевается до 1 января 2027 года.
Как сообщает Report, проект изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года.
Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
Последние новости
15:36
ММ ратифицировал Конвенцию о безопасности трудаМилли Меджлис
15:31
ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на годМилли Меджлис
15:17
Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничестваВ регионе
15:15
Спецпосланник президента США завтра посетит ИзраильДругие страны
15:13
Год экономии: Азербайджанские туристы стали тратить меньше за границейТуризм
15:05
В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядкахВ регионе
14:53
IATA: Грузовые перевозки - одно из самых перспективных направлений роста доходов AZALИнфраструктура
14:39
СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
14:33