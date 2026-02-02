"Yuventus" İspaniya klubunun hücumçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 15:20
İtaliyanın "Yuventus" klubu "Atletiko"nun (İspaniya) hücumçusu Aleksandr Sörlotla maraqlanır.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Turin klubunun rəhbərliyi 30 yaşlı norveçli forvardın transferi ilə bağlı təcili sövdələşmə imkanlarını nəzərdən keçirir.
Bundan əvvəl "Yuventus"un namizədləri siyahısında "Kristal Pelas"dan (İngiltərə) Jan-Filipp Mateta, Türkiyənin "Fənərbağça" klubundan Yussef En-Nesiri və "Qalatasaray"dan Mauro İkardi kimi adlar yer alıb.
Qeyd edək ki, A.Sörlot cari mövsümdə "Atletiko"nun heyətində La Liqada 21 matçda 7 qol vurub.
Son xəbərlər
15:41
Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunurBiznes
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25