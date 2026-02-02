İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Yuventus" İspaniya klubunun hücumçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 15:20
    Yuventus İspaniya klubunun hücumçusu ilə maraqlanır

    İtaliyanın "Yuventus" klubu "Atletiko"nun (İspaniya) hücumçusu Aleksandr Sörlotla maraqlanır.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Turin klubunun rəhbərliyi 30 yaşlı norveçli forvardın transferi ilə bağlı təcili sövdələşmə imkanlarını nəzərdən keçirir.

    Bundan əvvəl "Yuventus"un namizədləri siyahısında "Kristal Pelas"dan (İngiltərə) Jan-Filipp Mateta, Türkiyənin "Fənərbağça" klubundan Yussef En-Nesiri və "Qalatasaray"dan Mauro İkardi kimi adlar yer alıb.

    Qeyd edək ki, A.Sörlot cari mövsümdə "Atletiko"nun heyətində La Liqada 21 matçda 7 qol vurub.

