Çingiz Hüseynzadə: "Həsrət Cəfərov və Qaşım Maqomedovun medalları daha pis vəziyyətdə idi"
- 26 fevral, 2026
- 11:33
Yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov və taekvondoçu Qaşım Maqomedovun Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları medallar daha pis vəziyyətdə olduğu üçün ilk növbədə onların mükafatları dəyişdiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə açıqlamasında bildirib.
MOK rəsmisi medalların dəyişdirilməsi prosesinə bu iki idmançı ilə başlamalarının səbəbini açıqlayıb:
"Bu, mükafatların keyfiyyətindən asılıdır. Onların aldıqları daha pis vəziyyətdə idi. Bu səbəbdən həmin medallar birinci göndərilir".
Ç.Hüseynzadə prosesin gec başlamasının xüsusi səbəbinin olmadığını vurğulayıb:
"Medalları hazırlayan təşkilatla danışıqlar gedirdi. Bu, adi prosesdir. Artıq başlayıb, medalları göndəririk və müəyyən müddətdən sonra yeniləri qayıdacaq".
Xatırladaq ki, MOK ötən gün Azərbaycan idmançılarının Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandığı və sonradan yararsız hala düşən medallarının geri qaytarılması ilə bağlı işlərə start verildiyini açıqlayıb.
Qeyd edək ki, Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan 7 idmançımızdan 5-nin medalında nəzərəçarpan dərəcədə dəyişiklik baş verib. Cüdo üzrə olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) və sərbəst güləş üzrə bürünc mükafatçı Maqomedxan Maqomedovdan (97 kq) başqa, cüdo üzrə olimpiya çempionu Zelim Kotsoyevin (100 kq) qızıl, taekvondoçu Qaşım Maqomedovun (58 kq), boksçu Alfonso Dominqesin (92 kq) gümüş, yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) və sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvilinin (125 kq) bürünc medalları keyfiyyətini itirib.