Чингиз Гусейнзаде: Замена олимпийских наград началась с борцов сборной Азербайджана

Медали азербайджанских призеров летних Олимпийских игр 2024 года в Париже - борца греко-римского стиля Хасрет Джафаров и тхэквондиста Гашым Магомедов - будут заменены в первую очередь из-за неудовлетворительного состояния наград.

Об этом Report сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, процесс замены зависит от качества конкретных медалей. "Награды этих спортсменов оказались в худшем состоянии, поэтому именно их отправляют первыми. С организацией, изготавливающей медали, проведены переговоры. Это стандартная процедура: медали отправляются производителю и спустя определенное время возвращаются новые", - отметил он.

Ранее НОК объявил о начале процесса возврата и замены медалей азербайджанских спортсменов, завоеванных на Летних Олимпийских играх Париж-2024 и впоследствии пришедших в негодность.

Отметим, что из семи азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летние Олимпийские игры 2024, у пятерых награды претерпели заметные изменения.

Сохранили первоначальное качество лишь медали олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг).

В то же время ухудшилось состояние золотой медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг), серебряных наград тхэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовых медалей борца греко-римского стиля Хасрета Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Гиоргия Мешвилдишвили (125 кг).