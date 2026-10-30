В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду
Милли Меджлис
- 30 октября, 2026
- 11:08
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Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие правила работы сотрудников в ветреную погоду.
Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно законопроекту, при работе на открытых площадках сотрудникам будут предоставляться перерывы, а работы при необходимости будут приостанавливаться.
Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При ветре силой более 8 баллов все работы с такими кранами должны быть остановлены.
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