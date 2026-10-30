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    В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду

    Милли Меджлис
    • 30 октября, 2026
    • 11:08
    В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду

    Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие правила работы сотрудников в ветреную погоду.

    Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно законопроекту, при работе на открытых площадках сотрудникам будут предоставляться перерывы, а работы при необходимости будут приостанавливаться.

    Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При ветре силой более 8 баллов все работы с такими кранами должны быть остановлены.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Штормовой ветер Неблагоприятные погодные условия
    Küləkli havada işçilərin yeni qaydalarla işlədilməsi haqqında tənzimləmə qəbul edilib
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