В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие правила работы сотрудников в ветреную погоду.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно законопроекту, при работе на открытых площадках сотрудникам будут предоставляться перерывы, а работы при необходимости будут приостанавливаться.

Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При ветре силой более 8 баллов все работы с такими кранами должны быть остановлены.