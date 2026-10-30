В Милли Меджлисе началось пленарное заседание
Милли Меджлис
- 30 октября, 2026
- 11:02
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В Милли Меджлисе началось очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов, в том числе два новых законопроекта, которые будут обсуждены в первом чтении - "О бесплатной юридической помощи" и "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".
Заседание ведет спикер парламента Сахиба Гафарова.
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