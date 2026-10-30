В Милли Меджлисе началось пленарное заседание

В Милли Меджлисе началось очередное пленарное заседание осенней сессии.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов, в том числе два новых законопроекта, которые будут обсуждены в первом чтении - "О бесплатной юридической помощи" и "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

Заседание ведет спикер парламента Сахиба Гафарова.