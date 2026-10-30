Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Милли Меджлисе началось пленарное заседание

    Милли Меджлис
    • 30 октября, 2026
    • 11:02
    В Милли Меджлисе началось пленарное заседание

    В Милли Меджлисе началось очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов, в том числе два новых законопроекта, которые будут обсуждены в первом чтении - "О бесплатной юридической помощи" и "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Заседание ведет спикер парламента Сахиба Гафарова.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, iki yeni qanun layihəsinə I oxunuşda baxılacaq
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:05
    В Италии началась новая волна массовых протестов
    Другие страны
    11:43
    В Южной Корее на Хэллоуин усилят патрули полиции для предотвращения трагедии 2022 года
    Другие страны
    11:36
    Министр: Производство пшеницы в Азербайджане в 2026г превысило 170 тыс. тонн
    АПК
    11:34
    Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном
    Другие страны
    11:34
    Toyota и Waymo запустят испытания беспилотных электромобилей в Японии
    Другие страны
    11:33
    В Карабахе запустят проект промышленной теплицы на 230 га
    АПК
    11:30
    ММ утвердил в I чтении поправку по налогообложению доходов частного судебного эксперта
    Милли Меджлис
    11:26
    В Милли Меджлисе разъяснили детали новых изменений в КоАП для автомобилистов
    Милли Меджлис
    11:13
    В Армении по подозрению в коррупции задержаны 10 человек, в том числе чиновники
    Другие страны
    Лента новостей