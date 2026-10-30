Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения продбезопасности

В Азербайджане предпринимаются важные шаги для обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев на мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

По его словам, экономика Азербайджана активно развивается, а авторитет страны на международной арене растет с каждым годом.

"В сфере сельского хозяйства также проводится важная работа. Совершенствуется законодательная база в этой области. После принятия Государственной программы на 2026–2030 годы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике уже обсуждены четыре законопроекта. Приняты законы о семеноводстве и пчеловодстве. Законопроекты, касающиеся сертификата продукции и других соответствующих сфер, прошли первое чтение и будут представлены на последующие. Эти документы направлены на обеспечение продовольственной безопасности, развитие сельского хозяйства и повышение благосостояния населения", - отметил он.