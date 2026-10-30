На Абшеронской кольцевой железной дороге увеличится количество станций

На Абшеронской кольцевой железной дороге планируется увеличить число станций на действующих линиях, речь идет о восстановлении станций "Кюрдаханы", "Сарай", "Фатмаи", "Бинагади" и "Гюздек".

Как передает Report, об этом журналистам заявил руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.

По его словам, в рамках Госпрограммы предусмотрено восстановление железнодорожных линий в пригородах Баку в дополнение к существующим 15 станциям. Все работы планируется завершить до 2030 года.

Гаджиев отметил, что Абшеронская кольцевая железная дорога состоит из двух линий - Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Помимо них, Госпрограммой предусмотрены отдельные линии: Забрат-Маштага-Баглар, Ени Сураханы-Говсан и Бакиханов-Бине-Гала. На участке Говсан линии Ени Сураханы-Говсан уже начались работы по ограждению. Еще одна линия - Гарадаг-Гюздек, станция "Гюздек" расположится на линии Хырдалан-Сумгайыт.