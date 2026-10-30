ММ утвердил в III чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы
Милли Меджлис
- 30 октября, 2026
- 11:07
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Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки, предусматривающие единый порядок присвоения специальных званий военнослужащим запаса, назначаемым на должности в пенитенциарной и медицинской службах органов юстиции.
Как передает Report, изменения предусмотрены в закон "О прохождении службы в органах юстиции".
Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.
Предлагаемые поправки включают военнослужащих в состав работников медицинской службы и определяют учреждения, в которых они проходят службу. Тем самым более четко определяются правовой статус военнослужащих в медицинской службе и правовые основы их деятельности.
Ehtiyatda olan hərbçilərin tibb sahəsində xüsusi rütbələri ilə bağlı qanun layihəsi son oxunuşda təsdiqlənib
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