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    ММ утвердил в III чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы

    Милли Меджлис
    • 30 октября, 2026
    • 11:07
    ММ утвердил в III чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы

    Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки, предусматривающие единый порядок присвоения специальных званий военнослужащим запаса, назначаемым на должности в пенитенциарной и медицинской службах органов юстиции.

    Как передает Report, изменения предусмотрены в закон "О прохождении службы в органах юстиции".

    Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    Предлагаемые поправки включают военнослужащих в состав работников медицинской службы и определяют учреждения, в которых они проходят службу. Тем самым более четко определяются правовой статус военнослужащих в медицинской службе и правовые основы их деятельности.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) ВВС Азербайджана Пенитенциарная служба
    Ehtiyatda olan hərbçilərin tibb sahəsində xüsusi rütbələri ilə bağlı qanun layihəsi son oxunuşda təsdiqlənib
    44 filmi
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