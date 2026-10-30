İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Ehtiyatda olan hərbçilərin tibb sahəsində xüsusi rütbələri ilə bağlı qanun layihəsi son oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    • 30 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Ehtiyatda olan hərbçilərin tibb sahəsində xüsusi rütbələri ilə bağlı qanun layihəsi son oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis (MM) Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatında olan vətəndaşlara və ehtiyatda olan zabitlərə münasibətdə penitensiar xidmət üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi rütbələrin verilməsi qaydalarının tibb xidmətinə də şamil edilməsi təklifini son oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında" Qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, bu dəyişiklik nəticəsində tibb xidmətində vəzifəyə təyin olunan ehtiyatda olan hərbi qulluqçulara xüsusi rütbələrin verilməsi məsələləri vahid hüquqi yanaşma əsasında tənzimlənəcək.

    Təklif edilən dəyişikliklərlə tibb xidməti işçilərinin tərkibinə hərbi qulluqçular daxil edilir, onların xidmət keçdikləri qurumlar müəyyənləşdirilir. Bununla da tibb xidmətində hərbi qulluqçuların hüquqi statusu və fəaliyyətinin hüquqi əsasları daha aydın şəkildə müəyyən olunur.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Qanun layihəsi
    ММ утвердил в III чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:00
    Florian Zenqstşmid: "Bakı Asiya turistləri üçün Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya səyahətin başlanğıcı ola bilər" - Müsahibə
    Turizm
    11:46
    Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edib
    Digər ölkələr
    11:42
    Foto
    Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclası keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    11:38
    "Kəpəz" "Turan Tovuz"un rekordunu yeniləyib
    Futbol
    11:24
    Milli Məclis özəl məhkəmə ekspertinin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsini ilk oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:23
    Ermənistanda korrupsiyada şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:21
    "Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıb
    Futbol
    11:18
    Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    11:17
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalı 170 min tonu ötüb"
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti