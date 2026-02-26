Birol Akgün: Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb
- 26 fevral, 2026
- 11:43
Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün "Ana harayı" abidəsini ziyarət zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"34 il əvvəl Xocalıda insanların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə görə başsağlığı veririk. Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb", - səfir qeyd edib.
