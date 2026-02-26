İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Birol Akgün: Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 11:43
    Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün "Ana harayı" abidəsini ziyarət zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "34 il əvvəl Xocalıda insanların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə görə başsağlığı veririk. Xocalı faciəsi tarixə insanlığın vicdanında iz buraxan ləkə kimi düşüb", - səfir qeyd edib.

    Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества

