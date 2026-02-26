Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества
- 26 февраля, 2026
- 11:58
Ходжалинская трагедия навсегда вписана в историю как пятно на совести всего человечества.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Бироль Акгюн при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Дипломат выразил соболезнования семьям жертв Ходжалинской трагедии и всему азербайджанскому народу.
