    Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 11:58
    Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества

    Ходжалинская трагедия навсегда вписана в историю как пятно на совести всего человечества.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Бироль Акгюн при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Дипломат выразил соболезнования семьям жертв Ходжалинской трагедии и всему азербайджанскому народу.

