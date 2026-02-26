İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    • 26 fevral, 2026
    • 11:57
    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Slovakiyanın qaz sənayesinin nümayəndələri Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) və "yaşıl enerji" mövzularını əhatə edən yüksək səviyyəli toplantılarda iştirak etmək məqsədilə Bakıya gələcəklər.

    Bu barədə "Report"a Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Səfər planına əsasən, ölkəni təmsil edən nümayəndə heyətinə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov da daxil olacaq.

    Xatırladaq ki, mart ayının ilk günlərində Bakı şəhərində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci toplantısı, eləcə də Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü toplantısı baş tutacaq.

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının nazirlər səviyyəsindəki görüşləri 2015-ci ilin fevralından, Yaşıl Enerji Məşvərət Şurasının iclasları isə 2023-cü ilin fevralından bəri mütəmadi olaraq təşkil edilir.

    Cənub Qaz Dəhlizinin əsas funksiyası Xəzər hövzəsində hasil edilən təbii qazın Avropa bazarlarına nəql edilməsidir. Avropa məkanında Azərbaycan qazına olan ehtiyacın yüksəlməsi nəzərə alınaraq, Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) ötürücülük imkanlarının artırılması vasitəsilə bu layihənin miqyasının daha da böyüdülməsi hədəflənir.

    Slovakiya Cənub Qaz Dəhlizi qaz sənayesi TANAP TAP Azərbaycan Məşvərət Şurası
    Представители газовой отрасли Словакии примут участие в заседании по ЮГК в Баку

    Son xəbərlər

    12:11

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    12:05

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    12:04
    Foto

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    12:02

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:59

    Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"

    Futbol
    11:58
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Hadisə
    11:57

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb

    Hadisə
    11:57

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    11:49
    Foto

    Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti