Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər
- 26 fevral, 2026
- 11:57
Slovakiyanın qaz sənayesinin nümayəndələri Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) və "yaşıl enerji" mövzularını əhatə edən yüksək səviyyəli toplantılarda iştirak etmək məqsədilə Bakıya gələcəklər.
Bu barədə "Report"a Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib.
Səfər planına əsasən, ölkəni təmsil edən nümayəndə heyətinə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov da daxil olacaq.
Xatırladaq ki, mart ayının ilk günlərində Bakı şəhərində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci toplantısı, eləcə də Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü toplantısı baş tutacaq.
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının nazirlər səviyyəsindəki görüşləri 2015-ci ilin fevralından, Yaşıl Enerji Məşvərət Şurasının iclasları isə 2023-cü ilin fevralından bəri mütəmadi olaraq təşkil edilir.
Cənub Qaz Dəhlizinin əsas funksiyası Xəzər hövzəsində hasil edilən təbii qazın Avropa bazarlarına nəql edilməsidir. Avropa məkanında Azərbaycan qazına olan ehtiyacın yüksəlməsi nəzərə alınaraq, Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) ötürücülük imkanlarının artırılması vasitəsilə bu layihənin miqyasının daha da böyüdülməsi hədəflənir.