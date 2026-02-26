Представители газовой отрасли Словакии примут участие в заседании по ЮГК в Баку
Представители газовой отрасли Словакии прибудут в Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных Южному газовому коридору (ЮГК) и вопросам зеленой энергетики.
Об этом Report сообщили в посольстве Словакии в Баку.
Согласно информации, в представляющую страну делегацию войдет также посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.
Как сообщалось ранее, 12-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 4-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии пройдут в Баку в начале марта.
Министерские встречи в формате Консультативного совета ЮГК проводятся с февраля 2015 года, а заседания по зеленой энергии - с февраля 2023-го.
Южный газовый коридор предназначен для экспорта газа из Каспийского региона в Европу. На фоне растущего спроса на азербайджанский газ планируется дальнейшее расширение проекта за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.