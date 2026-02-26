Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hadisə
    • 26 fevral, 2026
    • 11:58
    Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Baş prokuror Kamran Əliyev və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları Bakının Xətai rayonunda ucaldılmış "Ana harayı" abidəsini ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ziyarət zamanı abidənin önünə gül dəstələri düzülüb, Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

