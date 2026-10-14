İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Oktyabrın ilk yarısında Bakıda 26, bölgələrdə isə 30 dərəcə isti olub

    Ekologiya
    • 14 oktyabr, 2026
    • 14:40
    Oktyabrın ilk yarısında Bakıda 26, bölgələrdə isə 30 dərəcə isti olub

    Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə daxil olması nəticəsində havanın temperaturu yüksəlir.

    Bu ilin oktyabr ayının ötən günlərində Bakıda 26, bölgələrdə isə 30 dərəcəyədək isti qeydə alınıb. Havanın temperaturu iqlim norması ilə müqayisədə 9 gün normadan yuxarı, 3 gün normadan aşağı, 1 gün isə normaya yaxın olub. Oktyabrın 13-də temperatur normadan 5 dərəcə yuxarı, 3-də isə 5,5 dərəcə aşağı qeydə alınıb.

    13 gün ərzində havanın orta aylıq temperaturunun normadan fərqi 2,9 dərəcə təşkil edib. 2012-ci ildə isə bu göstərici 3,1 dərəcə olub.

    Çoxillik meteoroloji müşahidə məlumatlarının təhlilinə əsasən, ən isti hava 2012-ci il oktyabrın 9-da qeydə alınıb. Həmin gün Bakıda havanın maksimal temperaturu 32,7 dərəcə isti olub.

    Həftə sonunadək ölkə ərazisində hava şəraitinin sabit və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bununla belə, axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı və şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləkləri üstünlük təşkil edəcək.

    Havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 23–28, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Aran rayonlarında 26–31, dağlıq rayonlarda isə 21–26 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti