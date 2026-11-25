"Azercell"də "Super Cümə": seçilmiş cihazlara 60 %-dək endirim!
İKT
- 25 noyabr, 2026
- 15:42
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"Azercell"in "Super Cümə"si ilə sevdiyiniz texnoloji brendlərin məhsullarını sərfəli qiymətlərlə əldə etməyə tələsin! Kampaniya çərçivəsində "Apple", "HONOR", "Samsung" və "CANYON" kimi məşhur brendlərin seçilmiş smartfon, planşet və aksesuarları 60 %-dək endirimlə təqdim olunur. Endirimli qiymətlər yalnız tam ödəniş zamanı tətbiq edilir.
Endirimlər Bəsti Bağırova küçəsi 2 ünvanında yerləşən "Azercell Exclusive" ofisində keçərlidir.
30 noyabr 2026-cı il tarixinədək davam edəcək kampaniya üzrə endirimli məhsulların siyahısı ilə "Azercell"in rəsmi saytında tanış olmaq mümkündür.
"Azercell"in "Super Cümə" fürsətlərini qaçırmayın!
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