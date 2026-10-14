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    Futzal üzrə dünya çempionatı: Çexiya - Azərbaycan oyununun təyinatları müəyyənləşib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 14:39
    Futzal üzrə dünya çempionatı: Çexiya - Azərbaycan oyununun təyinatları müəyyənləşib

    Futzal üzrə dünya çempionatının əsas mərhələsində keçiriləcək Çexiya - Azərbaycan oyununun təyinatları müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşmanın əsas referisi ingiltərəli Peter Nurse olacaq.

    Uelsli Valentin Ciuplea ikinci, şotlandiyalı Dunkan Mklulliç üçüncü hakim kimi təyinat alıb. Çexiyalı Luboş Ruql "timekeeper", portuqaliyalı Nunu Boqolyo hakim-inspektor, finlandiyalı Yurki Filppu UEFA nümayəndəsi funksiyasını yerinə yetirəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası DÇ-2028-in əsas mərhələsində Çexiya ilə oktyabrın 16-da üz-üzə gələcək.

    Peter Nurse Futzal üzrə Azərbaycan millisi UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı)
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