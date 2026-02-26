Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 11:49
Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və Xidmətin rəhbər heyəti Bakının Xətai rayonunda ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə güllər düzülüb və faciə qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Son xəbərlər
12:11
Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminikDaxili siyasət
12:05
Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıbRegion
12:04
Foto
Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilirBiznes
12:02
DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıbHadisə
11:59
Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"Futbol
11:58
Foto
Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edibHadisə
11:57
Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıbHadisə
11:57
Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklərEnergetika
11:49
Foto