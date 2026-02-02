Trampın xüsusi elçisi sabah İsrailə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 15:24
ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff sabah İsrailə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, o, ölkənin Baş naziri Benyamin Netanyahu və İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə görüşlər keçirəcək.
Nəşr qeyd edib ki, görüş İranla münasibətlərdə regional gərginliyin artması, eləcə də Tramp administrasiyasının Qəzzadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı planının həyata keçirilməsi istiqamətində fəal səylər göstərdiyi dövrdə baş tutur.
Son xəbərlər
15:41
Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunurBiznes
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25