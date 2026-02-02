İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Trampın xüsusi elçisi sabah İsrailə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 15:24
    Trampın xüsusi elçisi sabah İsrailə səfər edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff sabah İsrailə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, o, ölkənin Baş naziri Benyamin Netanyahu və İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə görüşlər keçirəcək.

    Nəşr qeyd edib ki, görüş İranla münasibətlərdə regional gərginliyin artması, eləcə də Tramp administrasiyasının Qəzzadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı planının həyata keçirilməsi istiqamətində fəal səylər göstərdiyi dövrdə baş tutur.

    ABŞ Donald Tramp Stiv Uitkoff
    Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль
    US envoy Witkoff to visit Israel

