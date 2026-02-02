Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 15:15
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф завтра посетит Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Согласно информации, он проведет встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Генштаба Армии обороны Израиля.
Издание отмечает, что встреча проходит на фоне обострения региональной напряженности в отношениях с Ираном, а также активных усилий администрации Трампа по реализации плана прекращения войны в Газе.
