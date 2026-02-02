Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф завтра посетит Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно информации, он проведет встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Генштаба Армии обороны Израиля.

Издание отмечает, что встреча проходит на фоне обострения региональной напряженности в отношениях с Ираном, а также активных усилий администрации Трампа по реализации плана прекращения войны в Газе.