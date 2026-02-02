Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 15:15
    Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф завтра посетит Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Согласно информации, он проведет встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Генштаба Армии обороны Израиля.

    Издание отмечает, что встреча проходит на фоне обострения региональной напряженности в отношениях с Ираном, а также активных усилий администрации Трампа по реализации плана прекращения войны в Газе.

    Trampın xüsusi elçisi sabah İsrailə səfər edəcək
    US envoy Witkoff to visit Israel
