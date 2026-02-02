Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 16:35
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

    Как сообщает корреспондент Report из ОАЭ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева встретил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана ОАЭ визит
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir
    Фото
    President Ilham Aliyev arrived in the United Arab Emirates
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата

    Другие страны
    17:06

    БИГ: Доклад 1984 года подтверждает системное насилие против сикхской общины

    Внешняя политика
    17:00

    В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    16:58

    Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

    Другие страны
    16:58

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 80 человек

    Другие страны
    16:39

    Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

    Другие страны
    16:36

    Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

    Внешняя политика
    16:31

    Центр управления движением судов предупредил о штормовой погоде в акватории Каспия

    Инфраструктура
    Лента новостей