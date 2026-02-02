Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ
Внешняя политика
- 02 февраля, 2026
- 16:35
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщает корреспондент Report из ОАЭ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
