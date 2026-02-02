Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает корреспондент Report из ОАЭ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.