İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 16:26
    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərə gəlib.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Zayed Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Prezident İlham Əliyevi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan qarşılayıb.

    Foto
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ
    Foto
    President Ilham Aliyev arrived in the United Arab Emirates

    Son xəbərlər

    17:19

    Gürcüstanda xarici maliyyələşmə və siyasi fəaliyyətlə bağlı qaydalar sərtləşdirilir

    Region
    17:19

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıb

    İKT
    17:14

    Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:14

    Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıb

    Biznes
    17:12

    Şahin Bağırov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    17:10

    Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    17:08

    Kriptovalyuta bazarı təzyiqdə: likvidlik azalır, investorlar təhlükəsiz aktiv axtarır - ARAŞDIRMA

    Maliyyə
    17:07

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb

    Digər ölkələr
    17:00
    Video

    Deputat: Məktəblərdə ümumi formalardan kənara çıxmaq olmaz

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti