"Kəpəz" klubu Veysəl Rzayevin durumu ilə bağlı açıqlama yayıb
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 11:13
"Kəpəz" klubu bıçaqlanan futbolçusu Veysəl Rzayevin durumu ilə bağlı açıqlama yayıb
"Report" xəbər verir ki, insident nəticəsində xəsarət alan futbolçunun hazırda Gəncə şəhər 3 saylı xəstəxanada müalicə olunduğu bildirilib.
Futbolçuya cərrahi müdaxilə edilib, hazırda vəziyyəti stabildir.
