ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала Рзаева

Футбольный клуб "Кяпаз" прокомментировал состояние своего игрока Вейсала Рзаева, получившего ножевое ранение в ходе конфликта.

Как сообщает Report, в заявлении клуба отмечается, что футболист был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в городской больнице №3 города Гянджа.

Рзаеву была проведена хирургическая операция. По информации клуба, его состояние на данный момент оценивается как стабильное.