ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала Рзаева
Футбол
- 03 февраля, 2026
- 11:33
Футбольный клуб "Кяпаз" прокомментировал состояние своего игрока Вейсала Рзаева, получившего ножевое ранение в ходе конфликта.
Как сообщает Report, в заявлении клуба отмечается, что футболист был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в городской больнице №3 города Гянджа.
Рзаеву была проведена хирургическая операция. По информации клуба, его состояние на данный момент оценивается как стабильное.
