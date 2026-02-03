Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала Рзаева

    Футбол
    • 03 февраля, 2026
    • 11:33
    ФК Кяпаз о состоянии раненого ножом Вейсала Рзаева

    Футбольный клуб "Кяпаз" прокомментировал состояние своего игрока Вейсала Рзаева, получившего ножевое ранение в ходе конфликта.

    Как сообщает Report, в заявлении клуба отмечается, что футболист был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в городской больнице №3 города Гянджа.

    Рзаеву была проведена хирургическая операция. По информации клуба, его состояние на данный момент оценивается как стабильное.

    ФК "Кяпяз" ножевое ранение Вейсал Рзаев
    "Kəpəz" klubu Veysəl Rzayevin durumu ilə bağlı açıqlama yayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:54

    В Азербайджане учет застрахованных лиц будет вестись только по FIN-коду

    Милли Меджлис
    11:44

    Цены на газ в Европе снизились почти на 6%

    Энергетика
    11:37

    В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшие

    Другие страны
    11:35

    МЧС обратилось к населению в связи с предстоящей непогодой

    Происшествия
    11:35

    ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненые

    Другие страны
    11:33

    ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала Рзаева

    Футбол
    11:31

    Восемь дзюдоистов представят Азербайджан на турнире в Париже

    Индивидуальные
    11:28

    Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

    Внутренняя политика
    11:26

    Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

    ИКТ
    Лента новостей