24-летний игрок "Кяпаза" получил ножевое ранение, подозреваемый разыскивается
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 10:22
Футболист гянджинского клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение, по факту ведется расследование.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже.
По информации ведомства, инцидент произошел на почве конфликта. 24-летний житель Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) после полученного ножевого ранения был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.
В сообщении отмечается, что сейчас устанавливается личность совершившего преступление и принимаются меры для его привлечения к следствию.
