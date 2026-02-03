24-летний игрок "Кяпаза" получил ножевое ранение, подозреваемый разыскивается

Футболист гянджинского клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение, по факту ведется расследование.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже.

По информации ведомства, инцидент произошел на почве конфликта. 24-летний житель Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) после полученного ножевого ранения был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

В сообщении отмечается, что сейчас устанавливается личность совершившего преступление и принимаются меры для его привлечения к следствию.