    24-летний игрок "Кяпаза" получил ножевое ранение, подозреваемый разыскивается

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 10:22
    24-летний игрок Кяпаза получил ножевое ранение, подозреваемый разыскивается

    Футболист гянджинского клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение, по факту ведется расследование.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже.

    По информации ведомства, инцидент произошел на почве конфликта. 24-летний житель Баку Вейсал Рзаев (2002 г.р.) после полученного ножевого ранения был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

    В сообщении отмечается, что сейчас устанавливается личность совершившего преступление и принимаются меры для его привлечения к следствию.

    "Kəpəz"in 24 yaşlı oyunçusu bıçaqlanıb, şübhəli şəxs axtarılır
