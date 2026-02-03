İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Kəpəz"in 24 yaşlı oyunçusu bıçaqlanıb, şübhəli şəxs axtarılır

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 09:36
    Kəpəzin 24 yaşlı oyunçusu bıçaqlanıb, şübhəli şəxs axtarılır

    Gəncənin "Kəpəz" komandasının 24 yaşlı oyunçusu Veysəl Rzayev bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs axtarılır.

    Bu barədə "Report"un Qərb bürosunun sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Bakı şəhər sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Veysəl Rzayev mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır, əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

    Gəncə Xəsarət

