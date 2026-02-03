Başqırdıstanda atəş açan məktəbli saxlanılıb
Region
- 03 fevral, 2026
- 11:13
Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı Ufadakı gimnaziyanın doqquzuncu sinif şagirdi silahdan atəş açıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Başqırdıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Onun saxlanıldığı bildirilib.
İlkin məlumata görə, gimnaziyanın 9-cu sinif şagirdlərindən biri müəllimə və üç sinif yoldaşına atəş açıb.
Başqırdıstanın rəhbəri Radiy Xabirov heç kimin xəsarət almadığını söyləyib.
