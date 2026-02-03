İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Başqırdıstanda atəş açan məktəbli saxlanılıb

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 11:13
    Başqırdıstanda atəş açan məktəbli saxlanılıb

    Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı Ufadakı gimnaziyanın doqquzuncu sinif şagirdi silahdan atəş açıb.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Başqırdıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Onun saxlanıldığı bildirilib.

    İlkin məlumata görə, gimnaziyanın 9-cu sinif şagirdlərindən biri müəllimə və üç sinif yoldaşına atəş açıb.

    Başqırdıstanın rəhbəri Radiy Xabirov heç kimin xəsarət almadığını söyləyib.

    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

