В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 11:02
Ученик девятого класса гимназии в Уфе устроил стрельбу из пневматического оружия, он задержан.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД Башкортостана.
"По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим оружием. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан", - говорится в сообщении.
Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Последние новости
11:28
Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержкаВнутренняя политика
11:26
Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растетИКТ
11:18
Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежиВнутренняя политика
11:14
Золото подорожало на 5,5%Финансы
11:06
АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в АзербайджанеЗдоровье
11:02
В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьникВ регионе
10:50
ЦБА подготовил законопроект о развитии лизингаФинансы
10:48
Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая АзербайджанВ регионе
10:45