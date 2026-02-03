Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

    • 03 февраля, 2026
    • 11:02
    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

    Ученик девятого класса гимназии в Уфе устроил стрельбу из пневматического оружия, он задержан.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД Башкортостана.

    "По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим оружием. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан", - говорится в сообщении.

    Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что в результате стрельбы никто не пострадал.

