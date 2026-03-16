Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    Индивидуальные
    • 16 марта, 2026
    • 02:54
    Азербайджанские борцы завоевали 16 медалей на чемпионате Европы U-23, который прошел в сербском Зренянине.

    Как сообщает корреспондент Report из Сербии, три члена сборной завоевали золотые медали, семеро - серебряные, а шестеро - бронзовые.

    Вольники взяли на турнире восемь медалей, борцы греко-римского стиля - пять, еще три медали в копилку сборной добавили женщины-борцы.

    Али Цокаев (92 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Эльмин Алиев (82 кг) стали чемпионами Европы, Гюльтекин Ширинова, Фарид Садыхлы (оба 55 кг), Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Сабухи Амирасланов (79) и Юсиф Дурсунов (125 кг) завоевали серебряные медали, а Илькин Гурбанов (63 кг), Муса Агаев (65 кг), Фарид Халилов (67), Рамик Хейбатов (70 кг), Фараим Мустафаев (72 кг) и Зафар Алиев (97 кг) удостоились бронзовых наград.

    Отметим, что чемпионат Европы проходил 9-15 марта.

    Чемпионат Европы по борьбе U-23 сборная Азербайджана вольная борьба Греко-римская борьба
    Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında 16 medal qazanıblar
    Ты - Король

