Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

Азербайджанские борцы завоевали 16 медалей на чемпионате Европы U-23, который прошел в сербском Зренянине.

Как сообщает корреспондент Report из Сербии, три члена сборной завоевали золотые медали, семеро - серебряные, а шестеро - бронзовые.

Вольники взяли на турнире восемь медалей, борцы греко-римского стиля - пять, еще три медали в копилку сборной добавили женщины-борцы.

Али Цокаев (92 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Эльмин Алиев (82 кг) стали чемпионами Европы, Гюльтекин Ширинова, Фарид Садыхлы (оба 55 кг), Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Сабухи Амирасланов (79) и Юсиф Дурсунов (125 кг) завоевали серебряные медали, а Илькин Гурбанов (63 кг), Муса Агаев (65 кг), Фарид Халилов (67), Рамик Хейбатов (70 кг), Фараим Мустафаев (72 кг) и Зафар Алиев (97 кг) удостоились бронзовых наград.

Отметим, что чемпионат Европы проходил 9-15 марта.