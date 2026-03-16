В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

В селе Сепаради Лянкяранского района автомобиль упал в реку, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Лянкяран-Борадигях.

Согласно информации, житель села Махмудавар Масаллинского района Султан Илькин оглу Гаджиев, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, потерял управление, в результате чего транспортное средство сначала наехало на коммункационной столб, а потом, проломив металлическую конструкцию моста, упало в реку с высоты около 20 метров.

В аварии различные травмы получили водитель и находившийся в автомобиле его 25-летний односельчанин Умид Ниджат оглу Мохуббатов. Очевидцы ДТП извлекли пострадавших из воды, после чего они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу каретами скорой помощи.

Несмотря на усилия врачей, У. Мохуббатов скончался в медучреждении, состояние водителя оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего выясняются.