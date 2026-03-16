    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 02:05
    ISNA: Макрон заявил Пезешкиану о необходимости завершения войны в Иране

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подчеркнул необходимость прекращения войны и снижения уровня эскалации в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство ISNA.

    Отмечается, что Макрон выразил озабоченность обострением ситуации в регионе, обстановки в Ормузском проливе, а также продолжающимся конфликтом между движением "Хезболлах" и Израилем.

    Пезешкиан, в свою очередь, проинформировал собеседника о масштабах "незаконной агрессии" США и Израиля.

    "Народ, правительство и вооруженные силы Ирана никогда не стремились к напряженности и конфликтам, однако у нас нет ни малейших сомнений в необходимости противостоять агрессорам и решительной законной обороны своей территориальной целостности и национальной безопасности", - приводит ISNA слова иранского президента.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Эмманюэль Макрон Масуд Пезешкиан телефонный разговор
    ISNA: Makron Pezeşkiana İrandakı müharibənin dayandırılmasının zəruriliyini bildirib
    Последние новости

    02:05

    Другие страны
    01:54

    Другие страны
    01:29

    Другие страны
    01:12
    Фото

    В регионе
    00:52

    В регионе
    00:39

    Другие страны
    00:17

    Другие страны
    00:03
    Фото

    Индивидуальные
    23:53

    Индивидуальные
    Лента новостей