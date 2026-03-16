ISNA: Макрон заявил Пезешкиану о необходимости завершения войны в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подчеркнул необходимость прекращения войны и снижения уровня эскалации в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Отмечается, что Макрон выразил озабоченность обострением ситуации в регионе, обстановки в Ормузском проливе, а также продолжающимся конфликтом между движением "Хезболлах" и Израилем.

Пезешкиан, в свою очередь, проинформировал собеседника о масштабах "незаконной агрессии" США и Израиля.

"Народ, правительство и вооруженные силы Ирана никогда не стремились к напряженности и конфликтам, однако у нас нет ни малейших сомнений в необходимости противостоять агрессорам и решительной законной обороны своей территориальной целостности и национальной безопасности", - приводит ISNA слова иранского президента.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.