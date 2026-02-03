"Roma"nın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 11:22
    Romanın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

    İtaliyanın "Roma" klubunun ispaniyalı müdafiəçisi Abubakar Sanqare La Liqa təmsilçisi "Elçe"yə icarəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Roma" rəhbərliyi Brayan Saraqosanın "Selta"dan (İspaniya) transfer edilməsindən sonra baş məşqçi Can Pyero Qasperininin planlarına daxil olmayan Sanqareni komandada saxlamağı məqsədəuyğun hesab etməyib.

    İtaliya çempionatında meydana çıxmayan 30 yaşlı oyunçunun "Elçe"yə keçidinin maliyyə detalları açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, A.Sanqare "Roma"ya transfer olunmamışdan əvvəl İspaniyada "Levante"nin formasını geyinib.

