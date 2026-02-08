İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    • 08 fevral, 2026
    • 23:17
    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Gəncə İdman Sarayında qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.

    U-15 və U-17 yaş qruplarında Azərbaycan çempionları müəyyənləşib.

    U-15

    33 kq

    1. Ülviyyə Musayeva (Gəncə, Təhsil-1)

    2. Ayla Məmmədzadə (AHİTA)

    3. Zəhra Aslanlı (Abşeron)

    36 kq

    1. Gülay Xasməmmədova (Abşeron, "Mywrestling")

    2. Sara Kərimova (AHİTA)

    3. Tamara Rəcəbova (Yevlax, UGİM-5)

    39 kq

    1. Nərgiz Cəfərzadə (Gəncə)

    2. İradə Çeredelina (AHİTA)

    42 kq

    1. Leyla Əsgərova (Gəncə, Təhsil-1)

    2. Məryəm İsmayılova (ROİL, Astara)

    3. Məryəm Nəhmətzadə (Astara)

    46 kq

    1. Mədinə Kərimova (Gəncə)

    2. Vəfa Orucova (Müşviqabad)

    3. Tunay Nəhmətzadə (Astara), Yağmur Məlikli (Abşeron, "Mywrestling")

    50 kq

    1. Günel Kərimli (Abşeron, "Mywrestling")

    2. Məryəm Hacıyeva (Neftçi)

    3. Gülbacı Cavadova (Astara), Aişə Cabbarova (Sumqayıt)

    58 kq

    1. Zərifə Alızadə (ROİL)

    2. Yağmur Səmidova (Abşeron)

    3. Zəhra Mustafazadə (UGİM-5)

    62 kq

    1. Aylin Həsənli (Astara)

    2. Ruqəyyə Mərdiyeva (AHİTA)

    66 kq

    1. Fatimə Qayqiyeva (AİJA)

    U-17

    40 kq

    1. Gülxanım Şirinova (Gəncə)

    2. Nərgiz Ədilova (Göyçay)

    46 kq

    1. Nuray Cəfərli (ROİL, Astara)

    49 kq

    1. Xədicə Qurbanzadə (Müşviqabad)

    2. Nəzrin Əhmədli (Müşviqabad)

    3. Səbinə Mikayılova (Mywrestling)

    53 kq

    1. Fatimə Bayramova (UGİM-2)

    2. Aynur Nadirli (Qax)

    3. Aylin Güləhmədli (Neftçi)

    57 kq

    1. Məryəm Əmrəli (Abşeron)

    2. Ülviyyə Musayeva (AHİTA, "Neftçi")

    3. Qaratel Quliyeva (Gəncə)

    61 kq

    1. Suramirac Abbassoy (Müşviqabad)

    2. Fidan Babayeva (Abşeron, "Mywrestling")

    3. Rəna Nuriyeva (AİJA)

    65 kq

    1. Nuray Həsənli (Abşeron, "Mywrestling")

    2. Mədinə Qasımova (Neftçi)

    69 kq

    1. Simurə Abdullayeva (Abşeron)

    2. Ayla Turabova (Abşeron)

    güləş qadın güləşi Gəncə İdman Sarayı Azərbaycan çempionatı

    Son xəbərlər

    23:21

    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:10

    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    22:54

    Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    22:32

    Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"

    Komanda
    22:19

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti