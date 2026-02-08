Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib
Gəncə İdman Sarayında qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.
U-15 və U-17 yaş qruplarında Azərbaycan çempionları müəyyənləşib.
U-15
33 kq
1. Ülviyyə Musayeva (Gəncə, Təhsil-1)
2. Ayla Məmmədzadə (AHİTA)
3. Zəhra Aslanlı (Abşeron)
36 kq
1. Gülay Xasməmmədova (Abşeron, "Mywrestling")
2. Sara Kərimova (AHİTA)
3. Tamara Rəcəbova (Yevlax, UGİM-5)
39 kq
1. Nərgiz Cəfərzadə (Gəncə)
2. İradə Çeredelina (AHİTA)
42 kq
1. Leyla Əsgərova (Gəncə, Təhsil-1)
2. Məryəm İsmayılova (ROİL, Astara)
3. Məryəm Nəhmətzadə (Astara)
46 kq
1. Mədinə Kərimova (Gəncə)
2. Vəfa Orucova (Müşviqabad)
3. Tunay Nəhmətzadə (Astara), Yağmur Məlikli (Abşeron, "Mywrestling")
50 kq
1. Günel Kərimli (Abşeron, "Mywrestling")
2. Məryəm Hacıyeva (Neftçi)
3. Gülbacı Cavadova (Astara), Aişə Cabbarova (Sumqayıt)
58 kq
1. Zərifə Alızadə (ROİL)
2. Yağmur Səmidova (Abşeron)
3. Zəhra Mustafazadə (UGİM-5)
62 kq
1. Aylin Həsənli (Astara)
2. Ruqəyyə Mərdiyeva (AHİTA)
66 kq
1. Fatimə Qayqiyeva (AİJA)
U-17
40 kq
1. Gülxanım Şirinova (Gəncə)
2. Nərgiz Ədilova (Göyçay)
46 kq
1. Nuray Cəfərli (ROİL, Astara)
49 kq
1. Xədicə Qurbanzadə (Müşviqabad)
2. Nəzrin Əhmədli (Müşviqabad)
3. Səbinə Mikayılova (Mywrestling)
53 kq
1. Fatimə Bayramova (UGİM-2)
2. Aynur Nadirli (Qax)
3. Aylin Güləhmədli (Neftçi)
57 kq
1. Məryəm Əmrəli (Abşeron)
2. Ülviyyə Musayeva (AHİTA, "Neftçi")
3. Qaratel Quliyeva (Gəncə)
61 kq
1. Suramirac Abbassoy (Müşviqabad)
2. Fidan Babayeva (Abşeron, "Mywrestling")
3. Rəna Nuriyeva (AİJA)
65 kq
1. Nuray Həsənli (Abşeron, "Mywrestling")
2. Mədinə Qasımova (Neftçi)
69 kq
1. Simurə Abdullayeva (Abşeron)
2. Ayla Turabova (Abşeron)