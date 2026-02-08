"İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib
İdman
- 08 fevral, 2026
- 23:10
İtaliya A Seriyasının XXIV turunun ilk oyunu olan "Sassuolo" və "İnter" arasında keçirilən oyun başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, matç "qara-mavilər"in 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Belə ki, hesabı 11-ci dəqiqədə "İnter"in müdafiəçisi Yann Bissek açıb. Daha sonra Markus Turam, Lautaro Martinez, Manuel Akanji və Luis Enrike fərqlənib.
Beləliklə, "İnter" 24 oyunda 58 xal qazanıb və A Seriyasında turnir cədvəlində birinci yeri tutur. 29 xalla "Sassuolo" 11-ci yerdədir.
