    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    • 08 fevral, 2026
    • 23:10
    İnter Sassuolonu darmadağın edib

    İtaliya A Seriyasının XXIV turunun ilk oyunu olan "Sassuolo" və "İnter" arasında keçirilən oyun başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, matç "qara-mavilər"in 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Belə ki, hesabı 11-ci dəqiqədə "İnter"in müdafiəçisi Yann Bissek açıb. Daha sonra Markus Turam, Lautaro Martinez, Manuel Akanji və Luis Enrike fərqlənib.

    Beləliklə, "İnter" 24 oyunda 58 xal qazanıb və A Seriyasında turnir cədvəlində birinci yeri tutur. 29 xalla "Sassuolo" 11-ci yerdədir.

    İnter Futbol
