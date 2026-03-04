İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İran bütün dünyadakı İsrail səfirliklərini hədələyir

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 19:43
    İran bütün dünyadakı İsrail səfirliklərini hədələyir

    İran Beyrutdakı (Livanın paytaxtı) diplomatik missiyasına hücum ediləcəyi təqdirdə, bütün dünyada İsrail səfirliklərinə zərbələr endirəcək.

    "Report" İran KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün İran Silahlı Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Əbülfəz Şəkərçi bildirib.

    "İsrail Livandakı İran səfirliyinə hücum etməklə hədələyib. Əgər İsrail bunu edərsə, bu ölkənin bütün səfirlikləri bizim üçün qanuni hədəfə çevriləcək", - Ə.Şəkərçi deyib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, İran ABŞ və İsrail istisna olmaqla, digər dövlətlərlə münaqişə vəziyyətində deyil və xarici əlaqələrini əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət prinsipləri əsasında qurur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Livan İran
    Иран угрожает ударами по израильским посольствам в мире
    Iran threatens Israeli embassies around the world

    Son xəbərlər

    20:39

    İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilib

    Region
    20:37

    KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    20:33
    Foto

    Qazax Milli Universitetinin heyəti Azərbaycandakı gənclər siyasəti barədə məlumatlandırılıb

    Elm və təhsil
    20:30
    Foto

    Jalə Bəhramova "Change the World Academy"nin Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə səfiri seçilib

    Elm və təhsil
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqasının XVI turunda iki oyun keçirilib

    Komanda
    20:15

    U-17 yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək

    Komanda
    20:13
    Foto

    İrandan bir neçə ölkənin diplomatları Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-4

    Xarici siyasət
    20:02

    Peter Siyarto Moskvada neft və qaz təchizatı məsələlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:54

    İran səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti