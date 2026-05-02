Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək
Region
- 02 may, 2026
- 14:42
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz gələn həftə Ermənistana səfər edəcək.
Bu barədə "Report" "Anadolu" Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, C.Yılmaz mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində Türkiyəni təmsil edəcək.
Qeyd olunub ki, onun İrəvana nəzərdə tutulan səfəri Türkiyədən Ermənistana bu səviyyədə ilk səfər olacaq.
