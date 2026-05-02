    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    • 02 may, 2026
    • 14:42
    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz gələn həftə Ermənistana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" "Anadolu" Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, C.Yılmaz mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində Türkiyəni təmsil edəcək.

    Qeyd olunub ki, onun İrəvana nəzərdə tutulan səfəri Türkiyədən Ermənistana bu səviyyədə ilk səfər olacaq.

    Cevdet Yılmaz Türkiyə Ermənistan
    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване
    Turkish Vice President Cevdet Yilmaz to attend EPC Summit in Yerevan

