Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на следующей неделе отправится с визитом в Армению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что Йылмаз будет представлять Турцию на 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в Ереване 4 мая.

Визит вице-президента Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.