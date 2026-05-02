Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване
В регионе
- 02 мая, 2026
- 14:38
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на следующей неделе отправится с визитом в Армению.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".
Отмечается, что Йылмаз будет представлять Турцию на 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в Ереване 4 мая.
Визит вице-президента Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.
14:47
Фото
В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13Инфраструктура
14:38
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в ЕреванеВ регионе
14:34
Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для УкраиныВнешняя политика
14:28
Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставокЭнергетика
14:26
Фото
В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
14:20
Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из ГерманииДругие страны
14:13
Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-БакуВнешняя политика
13:59
Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и РимаВнешняя политика
13:55