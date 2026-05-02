    В регионе
    • 02 мая, 2026
    • 14:38
    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на следующей неделе отправится с визитом в Армению.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

    Отмечается, что Йылмаз будет представлять Турцию на 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в Ереване 4 мая.

    Визит вице-президента Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.

    Джевдет Йылмаз Армения Армяно-турецкие отношения Саммит ЕПС

    Последние новости

    14:47
    Фото

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей