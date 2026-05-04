Кая Каллас посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 04 мая, 2026
- 11:38
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас посетит Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Европейскую службу внешних связей (EEAS).
Согласно информации, она прибудет в Азербайджан 5 мая.
В рамках визита, Каллас проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне, в частности с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Другие подробности визита не приводятся.
