Дмитрий Шлапаченко назначен новым координатором ООН в Азербайджане

Дмитрий Шлапаченко назначен новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов в соцсети Х.

"Было приятно приветствовать постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шалапаченко, который нанес визит вежливости в посольство Азербайджана в Туркменистане. Я поздравил его с назначением на должность нового постоянного координатора ООН в Азербайджане и пожелал дальнейших успехов в его деятельности", - написал он.

Напомним, в январе этого года ООН назначила Игоря Гарафулича временным резидентом-координатором в Азербайджане. Он будет исполнять свои обязанности на этом посту до 1 июля 2026 года.

Бывший резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева завершила свою миссию в стране 8 января 2026 года.