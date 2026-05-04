Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дмитрий Шлапаченко назначен новым координатором ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 12:53
    Дмитрий Шлапаченко назначен новым координатором ООН в Азербайджане

    Дмитрий Шлапаченко назначен новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов в соцсети Х.

    "Было приятно приветствовать постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шалапаченко, который нанес визит вежливости в посольство Азербайджана в Туркменистане. Я поздравил его с назначением на должность нового постоянного координатора ООН в Азербайджане и пожелал дальнейших успехов в его деятельности", - написал он.

    Напомним, в январе этого года ООН назначила Игоря Гарафулича временным резидентом-координатором в Азербайджане. Он будет исполнять свои обязанности на этом посту до 1 июля 2026 года.

    Бывший резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева завершила свою миссию в стране 8 января 2026 года.

    Гисмет Гёзалов Дмитрий Шлапаченко Организация Объединённых Наций (ООН)
    Dmitri Şlapaçenko BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident-əlaqələndiricisi təyin edilib
    Dmitry Shalapachenko appointed as new UN Coordinator in Azerbaijan

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей