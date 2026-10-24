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    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.10.2026)

    Финансы
    • 24 октября, 2026
    • 09:41
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    113,17

    -0,78

    52,32

    WTI (долл/барр)

    99,47

    -0,84

    42,05

    Золото (доллар/унция)

    4 060,40

    43,00

    -280,70

    Индексы

    Dow-Jones

    52 867,98

    0,00

    4 804,69

    S&P 500

    7 663,43

    0,00

    817,93

    Nasdaq

    26 008,86

    0,00

    2 766,87

    Nikkei

    62 907,84

    0,00

    12 568,36

    Dax

    25 371,75

    0,00

    881,34

    FTSE 100

    10 725,03

    0,00

    793,65

    CAC 40 INDEX

    7 811,26

    0,00

    -338,24

    ShanghaiComposite

    3 685,65

    27,62

    -283,19

    BIST 100

    11 220,37

    0,00

    -41,15

    RTS

    944,25

    3,56

    -169,88

    Валюта

    USD/EUR

    1,1202

    -0,0008

    -0,0543

    GBP/USD

    1,3374

    -0,0015

    -0,0099

    USD/JPY

    156,7700

    -0,1800

    0,3200

    USD/RUB

    80,3318

    -1,0739

    1,5818

    USD/TRY

    49,7038

    -0,0337

    6,7476

    USD/CNY

    6,6781

    -0,0084

    -0,3109
    Доллар США Фондовые рынки
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