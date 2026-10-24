Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.10.2026)
Maliyyə
- 24 oktyabr, 2026
- 09:33
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
113,17
|
-0,78
|
52,32
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
99,47
|
-0,84
|
42,05
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 060,40
|
43,00
|
-280,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 867,98
|
0,00
|
4 804,69
|
S&P 500
|
7 663,43
|
0,00
|
817,93
|
Nasdaq
|
26 008,86
|
0,00
|
2 766,87
|
Nikkei
|
62 907,84
|
0,00
|
12 568,36
|
Dax
|
25 371,75
|
0,00
|
881,34
|
FTSE 100
|
10 725,03
|
0,00
|
793,65
|
CAC 40 INDEX
|
7 811,26
|
0,00
|
-338,24
|
Shanghai Composite
|
3 685,65
|
27,62
|
-283,19
|
Bist 100
|
11 220,37
|
0,00
|
-41,15
|
RTS
|
944,25
|
3,56
|
-169,88
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1202
|
-0,0008
|
-0,0543
|
USD/GBP
|
1,3374
|
-0,0015
|
-0,0099
|
JPY/USD
|
156,7700
|
-0,1800
|
0,3200
|
RUB/USD
|
80,3318
|
-1,0739
|
1,5818
|
TRY/USD
|
49,7038
|
-0,0337
|
6,7476
|
CNY/USD
|
6,6781
|
-0,0084
|
-0,3109
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.10.2026)
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