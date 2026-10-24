В Загатале арестован подозреваемый в серии краж

В Загатальском районе задержан подозреваемый в серии краж из частных домов.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате полицейских мероприятий был задержан Р. Мусаев.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.