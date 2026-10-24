В Загатале арестован подозреваемый в серии краж
Происшествия
- 24 октября, 2026
- 09:44
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В Загатальском районе задержан подозреваемый в серии краж из частных домов.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате полицейских мероприятий был задержан Р. Мусаев.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
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