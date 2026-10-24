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    В Загатале арестован подозреваемый в серии краж

    Происшествия
    • 24 октября, 2026
    • 09:44
    В Загатале арестован подозреваемый в серии краж

    В Загатальском районе задержан подозреваемый в серии краж из частных домов.

    Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате полицейских мероприятий был задержан Р. Мусаев.

    По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Кража (ограбление)
    Zaqatalada silsilə oğurluqlar etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub
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