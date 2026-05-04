Кошта: Соглашение Баку и Еревана запускает трансформацию региона
- 04 мая, 2026
- 13:00
Текущие процессы являются "историческими" и ключевыми для долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, и следует приветствовать дальнейшую нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает европейское бюро Report, председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.
"Я хотел бы сердечно поблагодарить премьер-министра Пашиняна за проведение саммита здесь, в Ереване… и президента Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) за участие с нами по видеоконференции", - заявил Кошта.
По его словам, договоренность между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является "историческим", поскольку позволило сдвинуть регион в сторону мира на фоне глобальной нестабильности.
"Это соглашение - история мира в Европе, которую необходимо отметить…Благодаря этому соглашению и улучшению отношений между Турцией и Арменией регион встал на трансформационный путь", - сказал он.
Кошта подчеркнул, что углубление сотрудничества - от транспортных коридоров до энергетических и цифровых сетей - способствует укреплению доверия между странами региона.
"Они не просто перемещают товары, данные, электричество и людей. Они создают доверие, рабочие места и связывают соседей через практическое сотрудничество и общий рост", - отметил он, добавив, что Европейский союз готов выступить "надежным партнером" в этом процессе.