Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кошта: Соглашение Баку и Еревана запускает трансформацию региона

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 13:00
    Кошта: Соглашение Баку и Еревана запускает трансформацию региона

    Текущие процессы являются "историческими" и ключевыми для долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, и следует приветствовать дальнейшую нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

    Как сообщает европейское бюро Report, председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    "Я хотел бы сердечно поблагодарить премьер-министра Пашиняна за проведение саммита здесь, в Ереване… и президента Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) за участие с нами по видеоконференции", - заявил Кошта.

    По его словам, договоренность между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является "историческим", поскольку позволило сдвинуть регион в сторону мира на фоне глобальной нестабильности.

    "Это соглашение - история мира в Европе, которую необходимо отметить…Благодаря этому соглашению и улучшению отношений между Турцией и Арменией регион встал на трансформационный путь", - сказал он.

    Кошта подчеркнул, что углубление сотрудничества - от транспортных коридоров до энергетических и цифровых сетей - способствует укреплению доверия между странами региона.

    "Они не просто перемещают товары, данные, электричество и людей. Они создают доверие, рабочие места и связывают соседей через практическое сотрудничество и общий рост", - отметил он, добавив, что Европейский союз готов выступить "надежным партнером" в этом процессе.

    Антониу Кошта Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ Европейский союз (ЕС) Турция Армения
    Antonio Koşta Cənubi Qafqazda gedən prosesləri "tarixi" adlandırıb
    Costa: Baku-Yerevan agreement triggering transformation in region

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей