Кошта: Соглашение Баку и Еревана запускает трансформацию региона

Текущие процессы являются "историческими" и ключевыми для долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, и следует приветствовать дальнейшую нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает европейское бюро Report, председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

"Я хотел бы сердечно поблагодарить премьер-министра Пашиняна за проведение саммита здесь, в Ереване… и президента Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) за участие с нами по видеоконференции", - заявил Кошта.

По его словам, договоренность между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является "историческим", поскольку позволило сдвинуть регион в сторону мира на фоне глобальной нестабильности.

"Это соглашение - история мира в Европе, которую необходимо отметить…Благодаря этому соглашению и улучшению отношений между Турцией и Арменией регион встал на трансформационный путь", - сказал он.

Кошта подчеркнул, что углубление сотрудничества - от транспортных коридоров до энергетических и цифровых сетей - способствует укреплению доверия между странами региона.

"Они не просто перемещают товары, данные, электричество и людей. Они создают доверие, рабочие места и связывают соседей через практическое сотрудничество и общий рост", - отметил он, добавив, что Европейский союз готов выступить "надежным партнером" в этом процессе.