Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 04 may, 2026
- 11:42
Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcək.
Bu barədə "Report" Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinə (EEAS) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, o mayın 5-də Azərbaycana gələcək.
Səfər çərçivəsində K.Kallas Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla, o cümlədən bir sıra yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.
