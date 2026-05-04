    Xarici siyasət
    • 04 may, 2026
    • 11:42
    Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcək

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinə (EEAS) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o mayın 5-də Azərbaycana gələcək.

    Səfər çərçivəsində K.Kallas Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla, o cümlədən bir sıra yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Kaya Kallas
    Кая Каллас посетит Азербайджан
    Kaja Kallas to visit Azerbaijan

