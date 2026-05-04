Азербайджан обсудил с МВФ применение стресс-тестов на госпредприятиях

Министерство финансов Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают внедрение стресс-тестов для оценки устойчивости государственных предприятий страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, обсуждения состоялись в рамках встречи первого заместителя министра финансов Анара Керимова с делегацией МВФ во главе с главным экономистом Департамента по бюджетным вопросам Нино Челишвили в Баку.

В частности стороны обсудили действующие механизмы мониторинга и отчетности государственных предприятий, проводимые в этой сфере реформы, а также совершенствование институциональных инструментов и управление фискальными рисками. Отдельное внимание было уделено деятельности Агентства по мониторингу государственных предприятий при Минфине, оценке фискального воздействия и внедрению передового международного опыта.

В свою очередь Челишвили акцентировала внимание на важности применения стресс-тестов для оценки деятельности государственных предприятий, а также на необходимости укрепления институционального потенциала и развития технического сотрудничества. Она также поделилась ожиданиями миссии и перспективами дальнейшего взаимодействия.