    Азербайджан обсудил с МВФ применение стресс-тестов на госпредприятиях

    Финансы
    • 04 мая, 2026
    • 12:58
    Азербайджан обсудил с МВФ применение стресс-тестов на госпредприятиях

    Министерство финансов Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают внедрение стресс-тестов для оценки устойчивости государственных предприятий страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, обсуждения состоялись в рамках встречи первого заместителя министра финансов Анара Керимова с делегацией МВФ во главе с главным экономистом Департамента по бюджетным вопросам Нино Челишвили в Баку.

    В частности стороны обсудили действующие механизмы мониторинга и отчетности государственных предприятий, проводимые в этой сфере реформы, а также совершенствование институциональных инструментов и управление фискальными рисками. Отдельное внимание было уделено деятельности Агентства по мониторингу государственных предприятий при Минфине, оценке фискального воздействия и внедрению передового международного опыта.

    В свою очередь Челишвили акцентировала внимание на важности применения стресс-тестов для оценки деятельности государственных предприятий, а также на необходимости укрепления институционального потенциала и развития технического сотрудничества. Она также поделилась ожиданиями миссии и перспективами дальнейшего взаимодействия.

    Минфин Азербайджана Международный валютный фонд (МВФ) Анар Керимов Нино Челишвили
    Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib
    Azerbaijan, IMF mull stress testing in state enterprises

